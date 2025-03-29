Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

29 марта, 18:35

Тренер Голдина объяснил вылет Michigan Wolverines из «Мартовского безумия»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Тренер-ассистент Университета Мичигана Дмитрий Федосеев прокомментировал поражение своей команды от Auburn Tigers (78:65) в третьем раунде «Мартовского безумия». Центровой Michigan Wolverines Влад Голдин набрал 10 очков, 9 подборов, 2 блок-шота.

«Неприятное поражение, — отметил «СЭ» Дмитрий Федосеев. — Поверили, что можем победить несмотря на их высокий посев. Хотя это тоже показатель. Они достаточно талантливая команда и периметр у них просто сумасшедший. Ну и Джони Брум (один из самых звездных игроков текущего сезона NCAA, — прим. Т.Г.) показал себя во всей красе. Набирал много очков, обыгрывая один на один.

Влад же провел не лучшую игру. Хотя в первой половине мы поймали свой ритм.
Несмотря на то, что по счету это было не видно, но по стилистике ребята выполняли план на игру. Баскетболисты Auburn не очень хотели ввязываться в нашу скоростную игру, им это было не выгодно. Это четко было видно по их проценту попаданий. Задохнувшись, с периметра они не очень хорошо попадали.

Во второй половине мы подрасслабились, дали им продышаться, почувствовать себя с мячом повольготнее. И соперники тут же нас наказали. Плюс они сделали несколько сумасшедших попаданий из-за дуги. Нас это сломало. Не первый раз замечаю, что когда мы получаем гандикап в 7-8 очков, то теряется концентрация. И если в предыдущих играх получалось погасить ответный рывок, то в матче Auburn мы развалились. Пропустить 48 за вторую половину, — это слишком много. В защите сыграли слабенько.

— То есть, все решили защитные действия?

— Первая причина заключается в том, что мы снизили темп, хотя ничего не мешало держать его. Кондиции были в порядке, но что-то надломилось внутри.

— Сезон для Michigan Wolverines закончился, как и студенческая карьера Влада. Какие дальше планы?

— Вернемся домой и составим план подготовки Влада к предрафтовым и драфтовым мероприятиям.

Читайте также
12-летняя фигуристка обвинила тренера Медовикова в домогательствах
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя