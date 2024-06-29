Тренер «Лейкерс» Редик — сыну Леброна Джеймса: «Бронни, не могу дождаться, когда начну тренировать тебя»

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик и генеральный менеджер клуба Роб Пелинка созвонились с Бронни Джеймсом перед драфтом НБА-2024.

«Просто хочу поздравить тебя, приятель. Твои старания, усердный труд — это окупилось. У тебя будет долгая карьера в НБА. Не могу дождаться, когда начну тренировать тебя», — сказал Редик.

«Лейкерс» выбрали сына Леброна Джеймса под 55-м номером.

Бронни, которому в октябре исполнится 20 лет, в прошлом сезоне выступал в студенческой лиге NCAA за Университет Южной Калифорнии. В 25 матчах он в среднем набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 результативной передачи за 19 минут игрового времени.