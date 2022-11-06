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Сегодня, 13:30

Тренер «Лейкерс» — об игре в защите своей команды: «Это отстой»

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Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм высказался о поражении своей команды в матче с «Ютой» (116:130). Основной причиной поражения по мнению тренера стала плохая игра в обороне.

«Это первая игра, в которой я почувствовал, что мы не справились с защитой. Непозволительно так играть. Мы были хороши только в нескольких непродолжительных отрезках, но общая картина, которую мы продемонстрировали в обороне — это отстой», — цитирует Хэма the Athletic.

Тренер добавил, что игроки прикладывали недостаточно усилий во время игры. Соперник мог делать все, что хотел.

«У нас была ужасная игровая дисциплина. Наши защитники просто бездействовали. В быстрых отрывах и переходных фазах оборона не дорабатывала», — добавил наставник «Лейкерс».

«Юта» занимает 3-е место в Западной конференции, «Лейкерс» — 14-е.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Юта Джаз
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