Тренер сборной Испании Скариоло объяснил, почему в НБА так много скандалов

Наставник сборной Испании и «Виртуса» Серджио Скариоло в интервью «СЭ» поделился мнение о развитии НБА. Тажке тренер, выигравший титул с «Торонто», прокомментировал инцидент с главным тренером «Бостона» Име Удока, которого на отстранили от работы на один год за роман на рабочем месте.

— Сезон в НБА еще не начался, но вокруг организации много скандалов. Как вы оцениваете развитие лучшей лиги мира на данном этапе?

— НБА — это лига игроков. Это начинаешь чувствовать, когда находишься внутри организации. В Европе на уровне клубов и национальных сборных тренеры обладают большей властью. В НБА баскетболисты более влиятельны над ситуацией, так как они легче приносят и аккумулируют вокруг себя победы и рекламные контракты. С другой стороны, командам и даже Лиге приходится разделять власть с игроками. Это другая сторона медали.

— Как вы отреагировали на неприятную ситуацию с Име Удокой? Главного тренера «Бостона» на год отстранили от работы за роман на рабочем месте.

— Я неплохо знаю Име. Он хороший человек, но есть правила и регламенты, которые нельзя нарушать. Так получилось. У НБА есть свой путь, которым Лига неукоснительно следует. Там есть правила, обязательные для исполнения. Вы либо с ними соглашаетесь, либо нет. При этом надо понимать, что ни один регламент, ни один штраф не сможет изменить поведенческие паттерны, привычки, взгляды людей.