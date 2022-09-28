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НБА

28 сентября, 18:30

Тренер сборной Испании Скариоло объяснил, почему в НБА так много скандалов

Тимур Ганеев
Корреспондент

Наставник сборной Испании и «Виртуса» Серджио Скариоло в интервью «СЭ» поделился мнение о развитии НБА. Тажке тренер, выигравший титул с «Торонто», прокомментировал инцидент с главным тренером «Бостона» Име Удока, которого на отстранили от работы на один год за роман на рабочем месте.

— Сезон в НБА еще не начался, но вокруг организации много скандалов. Как вы оцениваете развитие лучшей лиги мира на данном этапе?

— НБА — это лига игроков. Это начинаешь чувствовать, когда находишься внутри организации. В Европе на уровне клубов и национальных сборных тренеры обладают большей властью. В НБА баскетболисты более влиятельны над ситуацией, так как они легче приносят и аккумулируют вокруг себя победы и рекламные контракты. С другой стороны, командам и даже Лиге приходится разделять власть с игроками. Это другая сторона медали.

— Как вы отреагировали на неприятную ситуацию с Име Удокой? Главного тренера «Бостона» на год отстранили от работы за роман на рабочем месте.

— Я неплохо знаю Име. Он хороший человек, но есть правила и регламенты, которые нельзя нарушать. Так получилось. У НБА есть свой путь, которым Лига неукоснительно следует. Там есть правила, обязательные для исполнения. Вы либо с ними соглашаетесь, либо нет. При этом надо понимать, что ни один регламент, ни один штраф не сможет изменить поведенческие паттерны, привычки, взгляды людей.

Серджио Скариоло. «Евролиге будет не хватать российских клубов». Скариоло — о победе на Евробаскете-2022, Паскуале и «Виртусе»
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