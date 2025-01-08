Стив Керр о лесном пожаре в Лос-Анджелесе: «Мои мысли с теми, кто пострадал»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал последствия лесного пожара в Лос-Анджелесе.

«Все, что я вижу и читаю, меня просто ужасает. Поэтому я просто хочу послать мысли тем, кто пострадал и переживает опустошение от пожара», — сказал Керр на пресс-конференции.

Пожар в престижном районе Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе начался 7 января. По некоторым данным, его площадь составила около 1200 гектар. О пострадавших пока не сообщалось, более 30 тысяч человек эвакуированы. В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение.