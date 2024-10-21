Три бывшие баскетболистки УГМК стали чемпионками женской НБА в составе «Нью-Йорка»

«Нью-Йорк» со счетом 67:62 в овертайме одержал победу над «Миннесотой» в пятом матче финальной серии женской НБА и впервые в истории стал победителем турнира.

Самым ценным игроком финальной серии была признана Джонквел Джонс. Лучшим игроком регулярного чемпионата единогласно стала баскетболистка «Лас-Вегаса» Эйжа Уилсон, лучшим тренером была признана Шерил Рив из «Миннесоты».

Джонс и другая баскетболистка «Нью-Йорка» Кортни Вандерслот с 2018 по 2022 год выступали за екатеринбургский УГМК и в составе российской команды стали четырехкратными чемпионками России и двукратными победительницами Евролиги.