У «Денвера» самая длинная серия сезонов до завоевания первого титула НБА

«Денвер» впервые в истории стал чемпионом НБА, обыграв в финальной серии «Майами» (4-1).

Как сообщает Stats Centre, благодаря этой победе «Наггетс» завершили самую длинную серию сезонов для клуба НБА до завоевания первого титула — 46 сезонов. Они победили предыдущий рекорд, который принадлежал «Кливленду» (45 сезонов).

Топ-5 самых длинных серии сезонов до завоевания первого титула НБА:

46 — «Денвер» (1976-2022)

45 — «Кливленд» (1970-2015)

40 — «Форт-Уэйн» / «Детройт Пистонс» (1948-88)

30 — «Даллас» (1980-2010)

26 — «Сан-Диего» / «Хьюстон Рокетс» (1967-93)

Центровой «Денвера» Никола Йокич стал лучшим игроком финальной серии плей-офф НБА.