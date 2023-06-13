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Сегодня, 06:40

У «Денвера» самая длинная серия сезонов до завоевания первого титула НБА

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Денвер» впервые в истории стал чемпионом НБА, обыграв в финальной серии «Майами» (4-1).

Как сообщает Stats Centre, благодаря этой победе «Наггетс» завершили самую длинную серию сезонов для клуба НБА до завоевания первого титула — 46 сезонов. Они победили предыдущий рекорд, который принадлежал «Кливленду» (45 сезонов).

Топ-5 самых длинных серии сезонов до завоевания первого титула НБА:
46 — «Денвер» (1976-2022)
45 — «Кливленд» (1970-2015)
40 — «Форт-Уэйн» / «Детройт Пистонс» (1948-88)
30 — «Даллас» (1980-2010)
26 — «Сан-Диего» / «Хьюстон Рокетс» (1967-93)

Центровой «Денвера» Никола Йокич стал лучшим игроком финальной серии плей-офф НБА.

Источник: Stats Centre
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Майами Хит
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