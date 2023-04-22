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Сегодня, 03:43

Уэстбрук считает Леонарда лучшим игроком в мире

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник «Клипперс» Расселл Уэстбрук считает, что Кавай Леонард является лучшим игроком в мире, когда играет. Кавай пропустил третий матч серии первого раунда плей-офф НБА против «Финикса» (1-2).

«Мне просто жаль его. Последнее время он показывал невероятный баскетбол. Был лучшим игроком на планете, скажу откровенно. Ментально ему тяжело пропускать столь важные встречи. Рад, что он пытается поддерживать нас даже со скамейки запасных», — цитирует ESPN Уэстбрука.

Четвертый матч в серии «Клипперс» — «Финикс» состоится 22 апреля. Начало встречи — 22.30 по московскому времени.

БК Лос-Анджелес Клипперс
Кавай Леонард
Рассел Уэстбрук
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