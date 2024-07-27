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Сегодня, 09:04

Уэстбрук стал игроком «Денвера»

Виктория Кравченко
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Самый ценный игрок сезона-2016/17 Расселл Уэстбрук стал баскетболистом «Денвера», сообщает пресс-служба команды.

35-летний защитник подписал двухлетний контракт на сумму 6,8 миллиона долларов.

В сезоне-2023/24 Уэстбрук играл в составе «Лос-Анджелес Клипперс». В июле защитник был обменян в «Юту Джаз» и позднее отчислен из команды.

В минувшем сезоне Уэстбрук набирал в среднем 11,1 очка, что является худшим показателем в его карьере.

Ранее он также играл за «Лейкерс», «Хьюстон», «Вашингтон» и «Оклахому-Сити».

БК Денвер Наггетс
Рассел Уэстбрук
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