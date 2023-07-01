Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 02:42

Уильямсон стал ассистентом главного тренера «Миннесоты»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Миннесота» назначила Корлисса Уильямсона ассистентом главного тренера Криса Финча.

«Мне не терпится присоединиться к команде и стать частью того, что Тим и Крис строят здесь. У нас много талантов в составе, и я рад работать с ними, чтобы помочь им стать лучшими игроками на площадке и за ее пределами», — приводит официальный сайт НБА слова Уильямсона.

До своей тренерской карьеры Уильямсон провел 12-летнюю карьеру игрока в НБА с 1995 по 2007 год, в ходе которой он выступал за «Детройт», «Филадельфию» и «Сакраменто».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005182879_radchenko_ocenil_transferyi_zenita
баскетбол
НБА
БК Миннесота Тимбервулвз
0
Читайте также
Решающая встреча между Мбаппе и руководством «ПСЖ» состоится 30 июня
Правительство Чехии запретило выдавать визы спортсменам из России
Сын актера Ефремова выпал из окна в Москве
В Кремле ожидают более подробных данных о задержании хоккеиста РФ в Польше
Залужный назвал бесящими заявления о медленном контрнаступлении Украины
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Филадельфия» отказалась продлевать Макси