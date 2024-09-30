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Умер член Зала славы НБА Мутомбо

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дикембе Мутомбо.
Фото Global Look Press
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Член Зала славы НБА Дикембе Мутомбо скончался на 59-м году жизни, сообщает пресс-служба лиги.

«Дикембе Мутомбо был одним из величайших блокирующих защитников в истории НБА. На паркете он выкладывал все сердце и душу, чтобы помогать другим.

Неукротимый дух Дикмбе продолжит жить в тех, кому он помогал и кого вдохновлял на протяжении всей своей выдающейся жизни. От имени всей семьи игроков НБА я выражаю свои глубочайшие соболезнования жене Дикембе, Роуз, их детям, его многочисленным друзьям и всему баскетбольному сообществу, которое он по-настоящему любил, а оно любило его в ответ», — говорится в заявлении комиссара НБА Адама Сильвера.

Мутомбо завершил карьеру баскетболиста в 2009 году. Он выступал за «Денвер», «Атланту», «Филадельфию», «Нью-Джерси», «Нью-Йорк» и «Хьюстон. Защитника четырежды признавали лучшим оборонительным игроком НБА.

 

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