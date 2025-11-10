Видео
10 ноября, 10:47

Умер рекордсмен НБА по количеству матчей в качестве тренера Уилкенс

Анастасия Пилипенко

Легендарный тренер НБА, американец Ленни Уилкенс скончался в возрасте 88 лет, сообщила пресс-служба лиги.

Уилкенс является рекордсменом НБА по количеству проведенных матчей в качестве главного тренера.

Профессиональную карьеру баскетболиста Уилкенс завершил в 1975 году, затем несколько лет был играющим тренером. Он работал в «Атланте», «Портленде», «Кливленде», «Торонто» и «Нью-Йорке». Под его руководством «Сиэтл» впервые стал чемпионом НБА в 1979 году, повторив этот успех только в сезоне-2024/25.

В 1994 году Уилкенса признали лучшим тренером сезона, а всего он провел 2487 матчей в качестве главного тренера — рекорд лиги.

  • хурма(сельдерей)

    земля пухом

    10.11.2025

    Баскетбол
    НБА
