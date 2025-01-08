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Сегодня, 08:58

Команда Демина проиграла в домашнем матче NCAA

Камила Абдурахманова
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Техасский технологический университет на выезде победил университет Бригама Янга (BYU) в матче Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) — 67:72 (34:32).

В стартовом составе BYU вышел 18-летний российский игрок Егор Демин. Он набрал 12 очков, совершил четыре подбора и отдал шесть результативных передач.

Также Демин успешно выполнил 4 броска с игры из 12, один трехочковый из пяти и три штрафных из четырех.

До этого Демин играл за команды разных возрастов испанского «Реала». После сезона-2023/24 россиянин перебрался в США.

Баскетбол
Егор Демин
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