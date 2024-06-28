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Сегодня, 09:17

В «Лейкерс» назвали историческим выбор Бронни Джеймса на драфте НБА

Руслан Минаев
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Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка прокомментировал выбор Бронни Джеймса на драфте НБА-2024.

«В истории НБА такого еще не было, чтобы отец и сын разделили паркет и это выглядит чем-то магическим. Мы знаем и уважаем будущее Леброна Джеймса, касательно его контракта. Если он продлит контракт и останется в команде в следующем сезоне — это будет история. История НБА должна быть сделана в футболке «Лейкерс», — цитирует Пелинку ESPN.

19-летний Джеймс был выбран «Лейкерс» под 55-м номером. Он будет играть в одном клубе со своим отцом — Леброном Джеймсом. В контракте 39-летнего баскетболиста есть опция игрока в сезоне-2024/25.

Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Бронни Джеймс
Леброн Джеймс
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