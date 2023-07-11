В «Портленде» заявили, что не спешат с обменом Лилларда: «Если на это уйдут месяцы, значит, уйдут месяцы»

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Генеральный менеджер «Портленда» Джо Кронин прокомментировал ситуацию вокруг потенциального обмена лидера клуба Дэмиана Лилларда.
По словам руководителя, у клуба нет четких предпочтений для перехода — это могут быть как драфт-пики, так и перспективные игроки.
«Мы будем терпеливы. Если на это уйдут месяцы, значит, уйдут месяцы», — сказал Кронин на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что Лиллард хочет продолжить карьеру только в «Майами».
В 769 матчах за «Портленд» он в среднем набирал 25,2 очка, 6,7 передачи и 4,2 подбора. В прошлом сезоне его показатели — 32,2 очка, 7,3 передачи и 4,8 подбора. Контракт Лилларда действует до конца сезона-2026/27, в котором предусмотрена опция игрока.