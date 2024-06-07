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Сегодня, 10:31

В США заключен под стражу экс-баскетболист «Бостона» Уэст

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Экс-баскетболист клуба НБА «Бостон» Делонте Уэст арестован в городе Гровтон (штат Техас) за нарушение условий освобождения и оказание сопротивления аресту, сообщает TMZ.

Полицейские прибыли вручить бывшему спортсмену ордер за нарушение условий освобождения, однако тому удалось сбежать. Спустя некоторое время сотрудники правопорядка обнаружили Уэста без сознания из-за передозировки наркотиками.

Экс-баскетболист был экстренно госпитализирован, врачи оказали ему помощь. Позднее Уэста выписали из больницы и заключили под стражу. В пятницу, 7 июня, он предстанет перед судом.

Помимо «Бостона» в ходе игровой карьеры Уэст выступал за «Сиэтл», «Кливленд», «Даллас» и другие команды. В 2008 году у баскетболиста диагностировали биполярное расстройство.

Атакующий защитник завершил карьеру в 2015 году.

Баскетбол
НБА
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