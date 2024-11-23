Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:55

«Вашингтон» на своем паркете проиграл «Бостону»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Вашингтон» проиграл «Бостону» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 96:108. Для «Селтикс» эта победа стала четвертой кряду.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник Джейлен Браун, набравший 37 очков.

В другом матче «Филадельфия» выиграла у «Бруклина» (117:98), несмотря на 37 очков форварда Кэмерона Джонсона.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Бостон» — 96:108 (27:29, 24:20, 21:26, 24:33)

В: Пул (23), Кузма (21), Брогдон (18 + 10 подборов), Валанчюнас (11 + 10 подборов).

Б: Браун (31 + 11 подборов), Холидэй (16), Тейтум (16), Хаузер (13).

23 ноября. Вашингтон. «Capital One Arena».

«Филадельфия» — «Бруклин» — 113:98 (29:24, 24:26, 26:27, 34:21)

Ф: Маккейн (30), Макси (26), Убре (11).

Б: К. Джонсон (37), Томас (18), Клэкстон (12).

23 ноября. Филадельфия. «Wells Fargo Center».

Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Бруклин Нетс
БК Вашингтон Уизардс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Путин сообщил о продолжении испытаний ракеты «Орешник» в боевых условиях
Гол Головина помог «Монако» обыграть «Брест» в 12-м туре лиги 1
Знакомые американского политолога Скотта Беннета сообщили о его смерти
Турнир UFC Fight Night 248 пройдет в Макао в субботу, 23 ноября
Даку забил больше, чем за всю осень, Дзюба даже не смог отдать голевую передачу. Что случилось в матче «Рубин» - «Акрон»
Лавров заявил об испуге Зеленского ответом РФ на применение дальнобойных ракет
Сегодня
Вчера
Неделя