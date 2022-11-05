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НБА

Сегодня, 04:28

«Вашингтон» дома проиграл «Бруклину»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вашингтон» проиграл на своем паркете «Бруклину» в матче регулярного чемпионата НБА — 86:128. В другой встрече «Кливленд» выиграл у «Детройта» — 112:88.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Бруклин» — 86:128 (28:38, 29:31, 13:27, 16:32)

В: Бил (20), Кузма (19), Порзингис (14 + 10 подборов).

Б: Дюрант (28 + 11 передач), Клэкстон (18), Томас (17).

«Детройт» — «Кливленд» — 88:112 (21:24, 18:33, 29:33, 20:22)

Д: Каннингем (19), Айви (18), Бей (18).

К: Аллен (23), Лав (21 + 10 передач), Леверт (15), Осман (15).

БК Бруклин Нетс
БК Вашингтон Уизардс
БК Детройт Пистонс
БК Кливленд Кавальерс
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