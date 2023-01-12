«Вашингтон» переиграл «Чикаго», «Детройт» одержал победу над «Миннесотой»

«Вашингтон» переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 100:97. «Буллз» потерпели второе поражение подряд.

В другой встрече «Детройт» выиграл у «Миннесоты» — 135:118. Форвард «Пистонз» Саддик Бэй стал самым результативным игроком встречи, набрав 31 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Чикаго» — 100:97 (25:29, 21:30, 41:21, 13:17)

В: Кузма (21), Гилл (18), Моррис (17), Авдия (9 + 20 подборов).

Ч: Лавин (38), Вучевич (15 + 10 подборов), Уайт (13).

«Детройт» — «Миннесота» — 135:118 (31:34, 34:30, 36:23, 34:31)

Д: Бэй (31), Богданович (27), Хэйс (18), Айви (18).

М: Эдвардс (20), Расселл (19), Гобер (16).