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Сегодня, 05:35

«Вашингтон» дома проиграл «Чикаго»

Евгений Козинов
Корреспондент
Кайл Кузма бросает мяч в корзину через Николу Вучевича.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Вашингтон» на своем паркете проиграл «Чикаго» в матче Кубка НБА — 108:127.

Форвард «Уизардс» Кайл Кузма набрал 23 очка и стал самым результативным игроком встречи.

Матчи Кубка НБА идут в зачет регулярного чемпионата. «Чикаго» с результатом 8-11 занимает 10-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на последней строчке — 2-14.

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

«Вашингтон» — «Чикаго» — 108:127 (29:21, 18:40, 34:35, 27:31)

В: Кузма (23), Сарр (20), Брогдон (15).

Ч: Уайт (21), Вучевич (19 + 12 подборов), Лавин (18), Хортон-Такер (13).

Баскетбол
НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Чикаго Буллз

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