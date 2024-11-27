«Вашингтон» дома проиграл «Чикаго»

Сегодня, 05:35
«Вашингтон» на своем паркете проиграл «Чикаго» в матче Кубка НБА — 108:127.
Форвард «Уизардс» Кайл Кузма набрал 23 очка и стал самым результативным игроком встречи.
Матчи Кубка НБА идут в зачет регулярного чемпионата. «Чикаго» с результатом 8-11 занимает 10-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на последней строчке — 2-14.
НБА
Регулярный чемпионат
Кубок НБА
«Вашингтон» — «Чикаго» — 108:127 (29:21, 18:40, 34:35, 27:31)
В: Кузма (23), Сарр (20), Брогдон (15).
Ч: Уайт (21), Вучевич (19 + 12 подборов), Лавин (18), Хортон-Такер (13).