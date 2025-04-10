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10 апреля, 04:31

«Филадельфия» выиграла у «Вашингтона», Даутин набрал 30 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» на выезде переиграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:103. Самым результативным игроком стал разыгрывающий защитник «Севенти Сиксерс» Джефф Даутин, набравший 30 очков.

В другой встрече «Орландо» выиграл у «Бостона» (96:76). Форвард «Мэджик» Франц Вагнер набрал 23 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 103:122 (23:25, 27:28, 29:36, 24:33)

В: Вукчевич (24), Шэмпени (14 + 12 подборов), Джордж (13), Джонс (13).

Ф: Даутин (30), Уокер (24), Бона (17), Граймс (17 + 11 подборов), Батлер (13).

«Орландо» — «Бостон» — 96:76 (27:21, 22:20, 31:20, 16:15)

О: Ф. Вагнер (23), Энтони (18), Банкеро (15).

Б: Притчард (15 + 10 передач), Шайерман (15), Корнет (14), Кета (11).

Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Вашингтон Уизардс
БК Орландо Мэджик
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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