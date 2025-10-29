Видео
29 октября, 05:18

«Филадельфия» в овертайме победила «Вашингтон», Макси оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент

«Филадельфия» в овертайме обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 139:134 ОТ. Разыгрывающий защитник «Севенти Сиксерс» Тайриз Макси оформил дабл-дабл — 39 очков и 10 передач.

В другой встрече «Майами» победил «Шарлотт» — 144:117. Форвард «Хит» Хайме Хакес набрал 28 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 134:139 OT (40:32, 32:36, 38:26, 16:32, 8:13)

В: Сарр (31 + 11 подборов), Джордж (20), Макколлум (14), Бэгли (14), Миддлтон (13 + 10 подборов), Кисперт (13).

Ф: Макси (39 + 10 передач), Эмбиид (25), Граймс (23), Убре (17 + 11 подборов), Эджкомб (14).

«Майами» — «Шарлотт» — 144:117 (37:34, 39:26, 29:28, 39:29)

М: Хакес (28), Адебайо (26), Уиггинс (21), Ларссон (17), Уэйр (14).

Ш: Болл (20), Книппел (19), Секстон (18), Бриджес (17).

