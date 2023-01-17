«Голден Стэйт» обыграл «Вашингтон» на выезде, Карри набрал 41 очко

Сегодня, 01:43
«Голден Стэйт» обыграл «Вашингтон» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 127:118.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 41 очко.
В параллельном матче «Кливленд» победил «Нью-Орлеан» (113:103).
НБА
Регулярный сезон
«Вашингтон» — «Голден Стэйт» — 118:127 (33:35, 31:34, 29:24, 25:34)
В: Порзингис (32), Моррис (17 + 10 передач), Кузма (16 + 11 подборов)
Г: Карри (41), Пул (32), Грин (16 + 10 передач)
«Кливленд» — «Нью-Орлеан» — 113:103 (24:25, 23:25, 31:31, 35:22)
К: Гарленд (30 + 11 передач), Аллен (24 + 11 подборов), Мобли (19)
Н: Макколлум (25), Валанчюнас (22 + 13 подборов), Мерфи (17)