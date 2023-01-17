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НБА

Сегодня, 01:43

«Голден Стэйт» обыграл «Вашингтон» на выезде, Карри набрал 41 очко

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Голден Стэйт» обыграл «Вашингтон» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 127:118.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 41 очко.

В параллельном матче «Кливленд» победил «Нью-Орлеан» (113:103).

НБА

Регулярный сезон

«Вашингтон» — «Голден Стэйт» — 118:127 (33:35, 31:34, 29:24, 25:34)

В: Порзингис (32), Моррис (17 + 10 передач), Кузма (16 + 11 подборов)

Г: Карри (41), Пул (32), Грин (16 + 10 передач)

«Кливленд» — «Нью-Орлеан» — 113:103 (24:25, 23:25, 31:31, 35:22)

К: Гарленд (30 + 11 передач), Аллен (24 + 11 подборов), Мобли (19)

Н: Макколлум (25), Валанчюнас (22 + 13 подборов), Мерфи (17)

БК Вашингтон Уизардс
БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
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