Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» разгромить «Вашингтон»

Сегодня, 06:23
«Лейкерс» на выезде победили «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:96.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл — 24 очка+11 передач.
«Лейкерс» занимают пятое место в Западной конференции НБА. «Вашингтон» потерпел 16-е поражение подряд и замыкает таблицу «Востока».
НБА
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 96:134 (29:42, 16:36, 25:27, 26:29)
31 января. Вашингтон. «Capital One Arena».
«Кливленд» — «Атланта» — 137:115 (39:29, 32:34, 39:21, 27:31)
31 января. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».