Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:23

Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» разгромить «Вашингтон»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Лейкерс» на выезде победили «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:96.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл — 24 очка+11 передач.

«Лейкерс» занимают пятое место в Западной конференции НБА. «Вашингтон» потерпел 16-е поражение подряд и замыкает таблицу «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 96:134 (29:42, 16:36, 25:27, 26:29)

31 января. Вашингтон. «Capital One Arena».

«Кливленд» — «Атланта» — 137:115 (39:29, 32:34, 39:21, 27:31)

31 января. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».

Баскетбол
НБА
БК Атланта Хокс
БК Вашингтон Уизардс
БК Кливленд Кавальерс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
Читайте также
Фигуристы Шишкова и Наумов были на борту разбившегося в США самолета
В США заявили об отбрасывании Украины на 100 лет назад в результате конфликта
ABC узнал о нахождении экс-фигуриста Кирсанова на борту упавшего в США самолета
Крупнейшие авиакатастрофы в США. При каких обстоятельствах случались трагедии
Фигуристы Шишкова и Наумов были на борту разбившегося в США самолета
Был большим футбольным чиновником, задержан за взятку. Кто такой Сергей Анохин
Популярное видео
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя