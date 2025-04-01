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1 апреля, 05:23

«Майами» обыграл «Вашингтон», Адебайо оформил дабл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Майами» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграл «Вашингтон» со счетом 120:94.

Самым результативным на паркете стал защитник «Уизардс» Джордан Пул, набравший 35 очков. У «Хит» центровой Бэм Адебайо набрал 28 очков и сделал 12 подборов.

«Майами» с 34 победами в 75 матчах занимает девятое место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 16 победами в 75 играх — на последней строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Майами» — 94:120 (23:36, 24:22, 28:34, 19:28)
1 апреля. Вашингтон. «Capital One Arena».

«Индиана» — «Сакраменто» — 111:109 (27:28, 27:32, 27:26, 30:23)
1 апреля. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».

«Орландо» — «ЛА Клипперс» — 87:96 (28:22, 19:23, 19:24, 21:27)
1 апреля. Орландо. «Amway Center».

«Шарлотт» — «Юта» — 110:106 (28:21, 26:26, 26:31, 30:28)
1 апреля. Шарлотт. «Spectrum Center».

НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Майами Хит
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