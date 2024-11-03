Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:09

Дабл-дабл Адебайо помог «Майами» обыграть «Вашингтон» в Мексике

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Вашингтон» проиграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 98:118. Игра прошла на нейтральной площадке «Арены CDMX» в Мексике в рамках турне клубов.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Хит» Бэм Адебайо, оформивший дабл-дабл — 32 очка и 14 подборов.

«Майами» с результатом 3-2 идет на 4-м месте в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 8-й строчке — 2-3.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Майами» — 98:118 (21:31, 27:25, 22:33, 28:29)

В: Кулибали (22), Пул (21), Сарр (17).

М: Адебайо (32 + 14 подборов), Батлер (18), Хирро (15), Беркс (15).

Баскетбол
НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Майами Хит

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Вильфанд предупредил о снежных осадках на большей части России в ближайшие дни
Россельхознадзор сообщил о начале поставок в РФ сливочного масла из ОАЭ
Татьяна Тотьмянина и Саша T-Killah — новая пара «Ледникового периода»
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет в Москве 2 ноября
Воспитательное удаление Кузи и сгоревшая «армейская» хата. Что произошло в матче «Салават Юлаев» - СКА
Россиянина депортировали из Турции по обвинению в нарушении тайны личной жизни
Сегодня
Вчера
Неделя