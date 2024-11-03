Дабл-дабл Адебайо помог «Майами» обыграть «Вашингтон» в Мексике

«Вашингтон» проиграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 98:118. Игра прошла на нейтральной площадке «Арены CDMX» в Мексике в рамках турне клубов.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Хит» Бэм Адебайо, оформивший дабл-дабл — 32 очка и 14 подборов.

«Майами» с результатом 3-2 идет на 4-м месте в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 8-й строчке — 2-3.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Майами» — 98:118 (21:31, 27:25, 22:33, 28:29)

В: Кулибали (22), Пул (21), Сарр (17).

М: Адебайо (32 + 14 подборов), Батлер (18), Хирро (15), Беркс (15).