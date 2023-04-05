Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Вашингтон»

Сегодня, 05:01
«Милуоки» на выезде переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 140:128. «Уизардс» потерпели третье поражение подряд.
В других встречах «Шарлотт» проиграл «Торонто» (100:120), «Кливленд» выиграл у «Орландо» (117:113), «Майами» победил «Детройт» (118:105), «Бруклин» потерпел поражение от «Миннесоты» (102:107).
НБА
Регулярный чемпионат
«Шарлотт» — «Торонто» — 100:120 (29:25, 20:36, 26:33, 25:26)
Ш: Макгауэнс (20), Ричардс (18 + 11 подборов), Михайлюк (17), Маледон (13 + 11 передач), Тор (13).
Т: Сиакам (22 + 14 подборов), Буше (21), Бартон (20), Ануноби (17), Ванвлит (16).
«Орландо» — «Кливленд» — 113:117 (29:23, 30:35, 32:35, 22:24)
О: Фульц (23), Банкеро (20 + 10 подборов), Картер (17 + 12 подборов), Ф. Вагнер (17).
К: Митчелл (43), Леверт (19), Гарлэнд (16 + 10 передач), Э. Мобли (14).
«Вашингтон» — «Милуоки» — 128:140 (29:32, 33:43, 35:39, 31:26)
В: Нанн (24), Дэвис (20), Хафф (17), Гэффорд (15).
М: Я. Адетокунбо (28 + 11 подборов + 10 передач), Холидэй (26 + 10 передач), Б. Лопес (20), Краудер (19), Портис (19 + 20 подборов).
«Детройт» — «Майами» — 105:118 (27:31, 25:28, 27:21, 26:38)
Д: Айви (30), Дюран (20 + 14 подборов), Ливерс (15), Уайзмен (14).
М: Батлер (27), Винсент (22), Хирро (18), Адебайо (18).
«Бруклин» — «Миннесота» — 102:107 (24:31, 30:20, 24:26, 24:30)
Б: Динуидди (30), Бриджес (24), Финни-Смит (14 + 10 подборов), К. Джонсон (14).
М: Эдвардс (23), Таунс (22 + 14 подборов), Конли (18), Макдэниэлс (15).