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Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Вашингтон»

Евгений Козинов
Корреспондент
5 апреля. «Вашингтон» — «Милуоки» — 128:140.
Фото USA Today Sports
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«Милуоки» на выезде переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 140:128. «Уизардс» потерпели третье поражение подряд.

В других встречах «Шарлотт» проиграл «Торонто» (100:120), «Кливленд» выиграл у «Орландо» (117:113), «Майами» победил «Детройт» (118:105), «Бруклин» потерпел поражение от «Миннесоты» (102:107).

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Торонто» — 100:120 (29:25, 20:36, 26:33, 25:26)

Ш: Макгауэнс (20), Ричардс (18 + 11 подборов), Михайлюк (17), Маледон (13 + 11 передач), Тор (13).

Т: Сиакам (22 + 14 подборов), Буше (21), Бартон (20), Ануноби (17), Ванвлит (16).

«Орландо» — «Кливленд» — 113:117 (29:23, 30:35, 32:35, 22:24)

О: Фульц (23), Банкеро (20 + 10 подборов), Картер (17 + 12 подборов), Ф. Вагнер (17).

К: Митчелл (43), Леверт (19), Гарлэнд (16 + 10 передач), Э. Мобли (14).

«Вашингтон» — «Милуоки» — 128:140 (29:32, 33:43, 35:39, 31:26)

В: Нанн (24), Дэвис (20), Хафф (17), Гэффорд (15).

М: Я. Адетокунбо (28 + 11 подборов + 10 передач), Холидэй (26 + 10 передач), Б. Лопес (20), Краудер (19), Портис (19 + 20 подборов).

«Детройт» — «Майами» — 105:118 (27:31, 25:28, 27:21, 26:38)

Д: Айви (30), Дюран (20 + 14 подборов), Ливерс (15), Уайзмен (14).

М: Батлер (27), Винсент (22), Хирро (18), Адебайо (18).

«Бруклин» — «Миннесота» — 102:107 (24:31, 30:20, 24:26, 24:30)

Б: Динуидди (30), Бриджес (24), Финни-Смит (14 + 10 подборов), К. Джонсон (14).

М: Эдвардс (23), Таунс (22 + 14 подборов), Конли (18), Макдэниэлс (15).

БК Бруклин Нетс
БК Вашингтон Уизардс
БК Детройт Пистонс
БК Кливленд Кавальерс
БК Майами Хит
БК Милуоки Бакс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Орландо Мэджик
БК Торонто Рэпторз
БК Шарлотт Хорнетс
Яннис Адетокунбо
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