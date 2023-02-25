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НБА

Сегодня, 05:28

«Вашингтон» проиграл «Нью-Йорку». Рэндли набрал 46 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нью-Йорк» на выезде выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:106. «Никс» одержали четвертую победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Джулиус Рэндл, набравший 46 очков в составе победителей.

«Нью-Йорк» с результатом 34-27 идет на 6-й строчке в Восточной конференции. «Вашингтон» — десятый (28-31).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Нью-Йорк» — 109:115 (38:27, 26:33, 24:29, 21:26)

В: Порзингис (23), Кузма (23), Бил (16), Райт (15).

Н: Рэндл (46), Куикли (16), Барретт (14).

БК Вашингтон Уизардс
БК Нью-Йорк Никс
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