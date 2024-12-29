«Нью-Йорк» победил «Вашингтон», Брансон набрал 55 очков

«Нью-Йорк» на выезде победил «Вашингтон» в овертайме матче регулярного чемпионата НБА — 136:132.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Джейлен Брансон — 55 очков и 9 результативных передач.

«Никс» с 22 победами в 32 матчах занимают третье место в таблице «Востока». «Вашингтон» — на 15-й строчке.

«Чикаго» дома обыграл «Милуоки» со счетом 116:111.

У «Буллз» трипл-дабл на счету Джоша Гидди — 23 очка, 15 подборов и 10 передач. У «Бакс» Дэмиэн Лиллард набрал 29 очков и сделал 11 передач.

НБА. Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Оклахома» — 94:106 (22:28, 24:33, 28:29, 20:16)

29 декабря. Шарлотт. «Spectrum Center».

«Вашингтон» — «Нью-Йорк» — 132:136 ОТ (33:32, 27:28, 38:30, 21:29, 13:17)

29 декабря. Вашингтон. «Capital One Arena».

«Чикаго» — «Милуоки» — 116:111 (33:25, 29:35, 21:24, 33:27)

29 декабря. Чикаго. «United Center».