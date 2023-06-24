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Сегодня, 22:22

«Вашингтон» объявил об обмене Брэдли Била в «Финикс»

Руслан Минаев
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«Вашингтон» объявил об обмене атакующего защитника Брэдли Била в «Финикс». Вместе с ним в «Санз» перешли тяжелый форвард Айзейа Тодд и атакующий защитник Джордан Гудвин.

«Уизардс» получили разыгрывающего Криса Пола, атакующего защитника Лэндри Шэмета, шесть драфт-пиков второго раунда, четыре обмена пиками первого раунда и денежную компенсацию.

Помимо этого, «Вашингтон» сразу же обменял Криса Пола в «Голден Стэйт» на Джордана Пула и Райана Роллинза, защищенные пик первого раунда драфта НБА-2030 и выбор во втором раунде драфта-2027.

29-летний Бил выступал в составе «Вашингтона» с начала карьеры в НБА в 2012 году, «Уизардс» выбрали его на драфте под общим 3-м номером. Бил трижды был выбран для участия в Матче всех звезд НБА. В составе «Вашингтона» он провел 695 матчей, в среднем набирая 22,1 очка, 4,1 подбора и 4,3 передачи.

БК Вашингтон Уизардс
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Финикс Санс
Крис Пол
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