2 ноября, 05:53

«Орландо» победил «Вашингтон», «Голден Стэйт» проиграл «Индиане»

Павел Лопатко

«Орландо» победил «Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 125:94.

Это поражение стало для «Уизардс» четвертым подряд, «Мэджик» одержал вторую победу подряд.

В другом матче игрового дня «Индиана» на своем паркете обыграла «Голден Стэйт» (114:109) и прервала серию из пяти поражений подряд. У «Голден Стэйт» два проигрыша подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Орландо» — 94:125 (35:32, 21:43, 19:28, 19:22)

В: Джордж (17 очков), Макколлум (13), Кулибали (10)
О: Банкеро (28+11 подборов), Вагнер (25), Картер (16)

«Индиана» — «Голден Стэйт» — 114:109 (28:32, 25:26, 29:30, 32:21)

И: Несмит (31), Сиакам (27), Джексон (25)
Г: Карри (24), Батлер (20), Куминга (17)

НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Индиана Пэйсерс
БК Орландо Мэджик
