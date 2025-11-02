«Орландо» победил «Вашингтон», «Голден Стэйт» проиграл «Индиане»

2 ноября, 05:53
«Орландо» победил «Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 125:94.
Это поражение стало для «Уизардс» четвертым подряд, «Мэджик» одержал вторую победу подряд.
В другом матче игрового дня «Индиана» на своем паркете обыграла «Голден Стэйт» (114:109) и прервала серию из пяти поражений подряд. У «Голден Стэйт» два проигрыша подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Орландо» — 94:125 (35:32, 21:43, 19:28, 19:22)
В: Джордж (17 очков), Макколлум (13), Кулибали (10)
О: Банкеро (28+11 подборов), Вагнер (25), Картер (16)
«Индиана» — «Голден Стэйт» — 114:109 (28:32, 25:26, 29:30, 32:21)
И: Несмит (31), Сиакам (27), Джексон (25)
Г: Карри (24), Батлер (20), Куминга (17)