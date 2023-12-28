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НБА

Сегодня, 05:19

«Вашингтон» дома проиграл «Торонто»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вашингтон» на своем паркете проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:132. «Уизардс» потерпели третье поражение подряд.

Форвард «Рэпторз» О Джи Ануноби стал самым результативным игроком встречи, набрав 26 очков.

«Торонто» с результатом 12-18 идет на 12-й строчке в Восточной конференции. «Вашингтон» занимает 14-е место — 5-25.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Торонто» — 102:132 (25:31, 25:28, 31:38, 21:35)

В: Пул (14), Кузма (14), Кисперт (13), Гэффорд (12), Авдия (12).

Т: Ануноби (26), Сиакам (22 + 11 передач), Барнс (20 + 11 подборов).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Торонто Рэпторз
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