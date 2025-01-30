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Сегодня, 06:05

«Торонто» на выезде победил «Вашингтон»

Даниил Аршавский
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«Торонто» выиграл у «Вашингтона» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 125:112.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Рэпторс» Скотт Барнс с 24 очками. Лучший у «Уизардс» — форвард Кайл Кузма, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов.

«Торонто» одержал 14-ю победу и занимает 13-е место в Восточной конференции, «Вашингтон» потерпел 39-е поражение и идет на последней, 15-й строчке.

В другом матче «Индиана» дома переиграла «Детройт» со счетом 133:119.

«Индиана» одержала 25-ю победу и занимает 5-е место в Восточной конференции, «Детройт» потерпел 23-е поражение и идет 8-м.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Торонто» — 82:106 (18:31, 20:26, 20:23, 24:26)

В: Кузма (19 очков + 10 подборов), Шампэйн (12).

Т: Барнс (24), Пелтль (12), Агбаджи (12), Барретт (11).

30 января. Вашингтон. «Capital One Arena».

«Индиана» — «Детройт» — 133:119 (40:33, 34:31, 28:32, 31:23)

И: Сиакам (37), Хэлибертон (30), Тернер (24), Макконнелл (14), Шеппард (12).

Д: Каннингэм (32), Бизли (20), Харрис (19), Дюрен (14).

30 января. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».

Баскетбол
НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Детройт Пистонс
БК Индиана Пэйсерс
БК Торонто Рэпторз
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