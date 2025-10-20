Ватутин порассуждал о возможном вступлении ЦСКА в турнир «НБА-Европа»

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин в колонке для «СЭ» рассказал о перспективах клуба войти в новый турнир, созданный европейской НБА.

«О перспективах ЦСКА стать именно участником нового (или прежнего) соревнования говорить преждевременно. Надеемся, что если в геополитической ситуации в Европе и мире станет больше ясности, появятся контуры каких-то соглашений, произойдет какое-то урегулирование конфликта, то можно будет предметно обсуждать именно участие ЦСКА. Сейчас мы вместе с коллегами из Евролиги с полной вовлеченностью и заинтересованностью работаем как по решению вопросов с НБА, так и по другим направлениям, связанным с будущим существующего турнира. Уже не раз говорил, что даже такое «урезанное» наше сотрудничество с Евролигой полезно сейчас и может принести пользу в будущем не только ЦСКА, но и другим российским клубам», — заявил «СЭ» Ватутин.