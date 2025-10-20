Ватутин рассказал, что проекту «НБА-Европа» неинтересны такие страны, как Сербия и Литва

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин в колонке для «СЭ» рассказал, что будущий проект «НБА-Европа» — чисто коммерческий проект, настроенный на богатые с экономической точки зрения рынки.

«Сотрудничество с НБА, конечно, интересно. Там знают, как вести бизнес, чувствуют потребности своих болельщиков. Если получится наладить конструктивное сотрудничество, это будет супер. В то же время у американских коллег нет волшебной палочки. Им не удастся магическим образом превратить избранные европейские клубы во франшизы с миллиардными бюджетами, дать игрокам 100-миллионные контракты, подписать заоблачные соглашения со спонсорами и телевидением. Вряд ли подобные инструменты предложит и ФИБА, общий годовой доход которой от всех соревнований, сборных и клубов примерно равен годовому доходу Евролиги и не растет. Мало того, у НБА есть неудачный опыт проекта в Африке, который получился убыточным и будет закрыт в ближайшее время.

Однако если новое соревнование будет образовано без участия Евролиги, то это, безусловно, будет печальным событием для европейского баскетбола. Чисто коммерческий проект, настроенный на богатые с экономической точки зрения рынки, не учитывает давних традиций, интересов болельщицких баз, фактически вычеркивает из топ-ландшафта, например, Сербию и Литву. К тому же он разделит аудиторию как глобально, так и в отдельных городах, если учитывать планы создания баскетбольных секций футбольных клубов там, где существуют успешные самостоятельные баскетбольные», — подчеркнул «СЭ» Ватутин.