Вдова Брайанта получит 28 миллионов долларов по делу о распространении фото с места гибели мужа

Вдова погибшего баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта Ванесса Брайант достигла мирового соглашения на 28,85 миллионов долларов по делу о распространении фотографий с места крушения вертолета, где погиб ее супруг и дочь Джанна, сообщает NBC News.

Мировое соглашение также разрешает все неурегулированные претензии и любые будущие претензии детей Брайанта. Почти 30 миллионов долларов компенсации семье Брайант включают в себя 16 миллионов, присужденных Ванессе в августе федеральным судом США.

Брайант и его дочь Джианна погибли 26 января 2020 года при крушении частного вертолета в Калабасасе, штат Калифорния. Вместе с ними погибли еще семь человек.

После трагедии Ванесса подала в суд иск, в котором шериф округа Лос-Анджелес и сотрудники пожарной охраны обвинялись в использовании своих личных телефонов для фотосъемки места крушения. Позднее эти кадры просочились в сеть.