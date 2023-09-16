Вембаньяма хочет стать уникальным игроком в НБА

Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма рассказал про свою уникальность.

«Стать выше своего прошлого «я» — значит найти новые способы работы, о которых другие и не думали. Когда ты хочешь стать уникальным игроком, ты должен работать уникальными способами», — приводит Nike Basketball слова Вембаньямы.

23 июня 19-летний француз был выбран «Сан-Антонио» на драфте-2023 под общим первым номером.

В прошлом сезоне Вембаньяма выступал за французский «Метрополитан 92». Баскетболист провел 44 матча во всех турнирах, в которых в среднем набирал 20,6 очка и отдавал 2,8 передачи за матч.