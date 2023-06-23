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Сегодня, 08:26

Вембаньяма — о выборе под первым номером драфта НБА: «Возможно, лучшая ночь в моей жизни»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Французский центровой Виктор Вембаньяма прокомментировал драфт НБА-2023.

«Сан-Антонио» выбрал Вембаньяма под первым номером драфта. Он стал вторым европейцем в истории, ставшим первым номером драфта НБА.

«Я действительно не могу описать это. Одно из лучших ощущений в моей жизни. Возможно, лучшая ночь в моей жизни. Я так долго мечтал об этом. Это сбывшаяся мечта. Это невероятно», — цитирует француза ESPN.

19-летний француз в прошлом сезоне выступал за клуб «Метрополитан», набирая в среднем 20,8 очка и делая 10,4 подбора и 2,4 передачи за матч.

баскетбол
НБА
Сан-Антонио Спёрс
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Вембаньяма стал вторым европейцем в истории, выбранным под первым номером драфта НБА