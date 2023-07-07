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Сегодня, 08:43

Вембаньяма рассказал о скандальном эпизоде с певицей Бритни Спирс

Сергей Разин
корреспондент
Виктор Вембаньяма.
Фото Global Look Press
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Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма прокомментировал инцидент, который произошел между его охранником и популярной певицей Бритни Спирс.

«Мы были в холле. Там было много людей, они звали меня. Был какой-то человек, который звал меня, но мы обсудили мою реакцию с охраной. Я не мог остановиться. Этот человек все звал меня: «Сэр, сэр». Потом он схватил меня сзади. Я не видел, что произошло, потому что шел прямо и не останавливался. Этот человек схватил меня сзади — не за плечо, она схватила меня сзади. Знаю, что охрана оттолкнула ее. Не знаю, с какой силой, но охрана оттолкнула ее. Я не стал останавливаться и смотреть, просто зашел внутрь и насладился отличным ужином.

В течение нескольких часов я не знал подробностей. Подумал, что не случилось ничего особенного, но затем охрана «Сперс» сказала мне, что это была Бритни Спирс. Сначала я подумал: «Да вы шутите!» Но да, оказалось, что это действительно была Бритни Спирс. Я не видел ее лица, не смотрел на нее», — приводит слова Вембаньяма ESPN.

Сама Спирс также отреагировала на сложившуюся ситуацию.

Инцидент произошел в Лас-Вегасе в то время, как Спирс подошла в 19-летнему французу и хлопнула того по плечу, пытаясь окликнуть. Один из сопровождавших баскетболиста охранником тут же ударил Спирс тыльной стороной руки, после чего певица упала.

Отмечается, что представитель службы безопасности сразу же извинился, узнав кого он ударил. Тем не менее команда Бритни Спирс готовится подать заявление в полицию.

Сан-Антонио Спёрс
Виктор Вембаньяма
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