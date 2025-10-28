Гомельский о Дёмине в НБА: «Обидно и скучно играть за команду, которая все проигрывает»

Четырехкратный чемпион СССР, телекомментатор Владимир Гомельский в разговоре с «СЭ» оценил старт сезона защитника «Бруклина» Егора Дёмина.

«Баскетбол — это командный вид спорта. Есть примеры, с моей точки зрения, негативные, когда в команду приходит очень талантливый человек, от бога одаренный, технически подготовленный, — он начинает показывать невероятные статистические данные, но команда проигрывает. С Егором пока не так. Он показывает цифры, которые превышают наши ожидания. Он играет результативнее, полезнее, чем мы ожидали — но «Нетс» результата не показывают. Знаю, что Егор не сломается, есть характер. Очень обидно и скучно играть за команду, которая все проигрывает. Нужно прогрессировать в «Бруклине», но я очень сочувствую болельщикам команды, которая не выигрывает. Получается палка о двух концах. С одной стороны, рады за Егора, не ошиблись в определении степени его таланта. С другой стороны, когда же пойдет череда успехов», — сказал Гомельский «СЭ».

19-летний Дёмин играл за команды разных возрастов испанского «Реала». После сезона-2023/24 он переехал в США. Там он присоединился к команде Университета Бригама Янга. В этом сезоне Дёмин провел 3 матча в НБА. За игру он набирал в среднем 8,7 очка, делал 5 подборов и 2,3 передачи.