НБА. Новости
28 октября, 17:10

Гомельский о Голдине: «Мы его не увидим. У Владислава недостаточно высокий уровень мастерства»

Артем Бухаев
Корреспондент

Четырехкратный чемпион СССР, телекомментатор Владимир Гомельский в разговоре с «СЭ» оценил ситуацию с игровым временем центрового «Майами Хит» Владислава Голдина.

«Голдина мы не увидим, для этого «Хит» должны пролететь мимо всего. У него недостаточно высокий уровень индивидуального мастерства. Нужно работать, Лига развития. Если появится какое-то реально предложение с минутами, например, из Евролиги — нужно возвращаться немедленно. Главное — играть, а там не дадут. И можно обижаться только на самого себя», — сказал Гомельский «СЭ».

24-летний Голдин сыграл в 4 матчах Летней лиги, и 3 матчах предсезонки НБА.

В матчах регулярного чемпионата НБА центровой «Хит» пока не принимал участия.

4

  • Тимофейкин

    Очень странная логика Гомельского. Голдин очень хорошо смотрелся в NCAA и по стате даже превзошел Демина-мне вот Голдин больше Демина понравился-умеет все-и трехи бросает относительно стабильно и в краске может продавить-физически более развит Демина-але споэльстра хватит русофобить-посмотрите состав Майами половина состава ноунеймы. Полностью уверен будь у Голдина гражданстов пиндостана-давно играл бы

    29.10.2025

  • zg

    О своем таланте и о том,что грех его не попробовать в лучшей лиге мира!)

    28.10.2025

  • Неприкрытый Писярев

    О чем вообще думают эти ноунеймы, какая им нба?

    28.10.2025

  • Александр Иванов

    ну как же так, ведь писали , наши разрывают НБА, не спим ночами..

    28.10.2025

    БК Майами Хит
    Владимир Гомельский
    Владислав Голдин
