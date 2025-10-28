Гомельский о Голдине: «Мы его не увидим. У Владислава недостаточно высокий уровень мастерства»

28 октября, 17:10
Четырехкратный чемпион СССР, телекомментатор Владимир Гомельский в разговоре с «СЭ» оценил ситуацию с игровым временем центрового «Майами Хит» Владислава Голдина.
«Голдина мы не увидим, для этого «Хит» должны пролететь мимо всего. У него недостаточно высокий уровень индивидуального мастерства. Нужно работать, Лига развития. Если появится какое-то реально предложение с минутами, например, из Евролиги — нужно возвращаться немедленно. Главное — играть, а там не дадут. И можно обижаться только на самого себя», — сказал Гомельский «СЭ».
24-летний Голдин сыграл в 4 матчах Летней лиги, и 3 матчах предсезонки НБА.
В матчах регулярного чемпионата НБА центровой «Хит» пока не принимал участия.
Тимофейкин
Очень странная логика Гомельского. Голдин очень хорошо смотрелся в NCAA и по стате даже превзошел Демина-мне вот Голдин больше Демина понравился-умеет все-и трехи бросает относительно стабильно и в краске может продавить-физически более развит Демина-але споэльстра хватит русофобить-посмотрите состав Майами половина состава ноунеймы. Полностью уверен будь у Голдина гражданстов пиндостана-давно играл бы
29.10.2025
zg
О своем таланте и о том,что грех его не попробовать в лучшей лиге мира!)
28.10.2025
Неприкрытый Писярев
О чем вообще думают эти ноунеймы, какая им нба?
28.10.2025
Александр Иванов
ну как же так, ведь писали , наши разрывают НБА, не спим ночами..
28.10.2025