Вогель возглавил «Финикс»

«Финикс» объявил о назначении на пост главного тренера Фрэнка Вогеля. Он заменил Монти Уильямса, который был уволен после поражения во втором раунде плей-офф от «Денвера».

По информации ESPN, «Санс» подписали с тренером пятлетний контракт на 31 миллион долларов.

В тренерский штаб Вогеля вошли бывший ассистент генерального менеджера «Юты» Дэвид Фицдэйл и Кевин Янг, который был ассистентом Уильямса.

Последним клубом Вогеля был «Лейкерс», который он покинул в 2022 году. Под его руководством команда становилась чемпионом НБА в 2020 году.