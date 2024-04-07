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Сегодня, 10:20

Впервые в истории НБА два баскетболиста оформили по 25 трипл-даблов за сезон

Виктория Кравченко
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Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл в матче с «Атлантой» (142:110), который прошел сегодня, 7 апреля.

В сезоне Йокича это случилось в 25-й раз, он присоединился к бигмену «Сакраменто» Домантасу Сабонису по этому достижению в нынешнем сезоне.

Таким образом, впервые в истории НБА два игрока достигли отметки в 25 трипл-даблов в сезоне. В активе Сабониса их 26.

Отметим, у Луки Дончича также осталась возможность набрать 25 трипл-даблов в сезоне. В его активе 20 таких выступлений при пяти оставшихся играх в сезоне.

До нынешнего сезона не было ни одного розыгрыша НБА, где три баскетболиста достигали бы отметки в 20 трипл-даблов.

НБА
Домантас Сабонис
Никола Йокич
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