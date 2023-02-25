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Янг — об увольнении тренера «Атланты»: «Это стало для меня неожиданностью»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник «Атланты» Трэй Янг прокомментировал увольнение Нэйта Макмиллана с поста главного тренера.

«Я узнал об этом, когда проснулся. Это стало для меня неожиданностью. Уже разговаривал с ним. Я испытываю к Нэйту исключительно любовь и уважение, это потрясающий человек. Я общаюсь со всеми своими бывшими тренерами», — цитирует ESPN Янга.

Макмиллан работал с Хокс с 8 июля 2021 года. Он стал 14-м главным тренером в истории франшизы. Под его руководством команда одержала 99 побед и потерпела 80 поражений, включая 27-11 в качестве исполняющего обязанности во второй половине сезона-2020/21.

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