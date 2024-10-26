Яннис Адетокумбо пришел на пресс-конференцию в костюме мистера Картофельная голова

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо после поражения от «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА (122:133) пришел на пресс-конференцию в забавном костюме.

Встреча команд проходила в субботу, 26 октября. Адетокунбо оформил дабл-дабл с 38 очками и 11 подборами в этой игре. На пресс-конференции после матча 29-летний баскетболист появился в костюме мистера Картофельная голова (персонаж из мультфильма «История игрушек». — Прим. «СЭ»).

«В первую очередь я отец. Сначала я иду на тренировку, а потом возвращаюсь и развлекаю детей. Потом немного сна, а потом меня будет ждать этот костюм. Я в этом костюме, потому что я отец, у меня дети. Я должен развлекать их», — объяснил Адетокунбо выбор своего наряда.

Адетокунбо выступает за «Милуоки» с 2013 года. Он является чемпионом НБА 2021 года.