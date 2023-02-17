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НБА

Сегодня, 07:13

Яннис Адетокунбо получил травму кисти в матче с «Чикаго» и может пропустить Матч звезд НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
Яннис Адетокунбо с мячом.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо получил травму в матче регулярного чемпионата НБА против «Чикаго» (112:100). Теперь его участие в Матче звезд НБА находится под вопросом.

Как сообщает ESPN, 28-летний грек досрочно покинул площадку из-за повреждения правой кисти в начале второй четверти. Он травмировался, когда пытался заблокировать бросок Коби Уайта.

В этой встрече Яннис сыграл 9 минут, набрав 2 очка, 7 подборов и 3 передачи.

Матч звезд НБА пройдет 18-19 февраля в Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Смарт Хоум-арене».

БК Милуоки Бакс
Яннис Адетокунбо
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