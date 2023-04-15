Йокич, Эмбиид и Адетокунбо — претенденты на звание MVP сезона в НБА

Объявлен список претендентов на все индивидуальные награды по итогам сезона-2022/23 в НБА. Сегодня были сыграны заключительные матчи плей-ин. Самый ценный игрок: Никола Йокич («Денвер»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Яннис Адетокунбо («Милуоки»). Лучший защитник: Джарен Джексон («Мемфис»), Брук Лопес («Милуоки»), Эван Мобли («Кливленд») Новичок года: Паоло Банкеро («Орландо»), Джейлен Уильямс («Оклахома»), Уокер Кесслер («Юта»). Лучший запасной: Малкольм Брогдон («Бостон»), Иммануэл Куикли («Нью-Йорк»), Бобби Портис («Милуоки»). Лучший тренер: Майк Браун («Сакраменто»), Марк Дэйгнолт («Оклахома»), Джо Маззулла («Бостон»). Лучший в клатче: Де'Аарон Фокс («Сакраменто»), Джимми Батлер («Майами»), Демар Дерозан («Чикаго»). Самый прогрессирующий игрок: Лаури Маркканен («Юта»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк»). Победители будут объявлены НБА в течение следующих нескольких недель. Определились все пары плей-офф НБА