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Сегодня, 07:40

Йокич, Эмбиид и Адетокунбо — претенденты на звание MVP сезона в НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
Джоэл Эмбиид.
Фото USA Today Sports
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Объявлен список претендентов на все индивидуальные награды по итогам сезона-2022/23 в НБА. Сегодня были сыграны заключительные матчи плей-ин.

Самый ценный игрок: Никола Йокич («Денвер»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Яннис Адетокунбо («Милуоки»).

Лучший защитник: Джарен Джексон («Мемфис»), Брук Лопес («Милуоки»), Эван Мобли («Кливленд»)

Новичок года: Паоло Банкеро («Орландо»), Джейлен Уильямс («Оклахома»), Уокер Кесслер («Юта»).

Лучший запасной: Малкольм Брогдон («Бостон»), Иммануэл Куикли («Нью-Йорк»), Бобби Портис («Милуоки»).

Лучший тренер: Майк Браун («Сакраменто»), Марк Дэйгнолт («Оклахома»), Джо Маззулла («Бостон»).

Лучший в клатче: Де'Аарон Фокс («Сакраменто»), Джимми Батлер («Майами»), Демар Дерозан («Чикаго»).

Самый прогрессирующий игрок: Лаури Маркканен («Юта»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк»).

Победители будут объявлены НБА в течение следующих нескольких недель.

Логотип НБА. Определились все пары плей-офф НБА

БК Денвер Наггетс
БК Милуоки Бакс
Никола Йокич
Яннис Адетокунбо
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