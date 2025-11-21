Видео
Сегодня, 10:50

Йокич первым в истории НБА стал лидером в четырех метриках статистики за десятилетие

Анастасия Пилипенко

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал первым в истории НБА, кто возглавил статистический протокол сразу в четырех из пяти основных категорий, сообщает NBA Crazy Stats в социальных сетях.

Серб лидирует в нынешнем десятилетии по очкам (13 242), подборам (6 030), передачам (4 326) и перехватам (703) в НБА.

Ранее рекорд принадлежал Кариму Абдул-Джаббару из «Лос-Анджелес Лейкерс», который в 1970-х годах был лучшим в трех категориях.

Эта статистика включает результаты как регулярного чемпионата, так и плей-офф. В нынешнем сезоне, после 14 матчей, Йокич в среднем набирает 29,1 очка, 13,2 подбора и 11,1 передачи за игру, оставаясь лучшим в НБА по подборам и передачам.

Баскетбол
НБА
Никола Йокич
