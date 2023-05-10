Йокич помирился с владельцем «Финикса» во время разминки перед пятым матчем

Центровой «Денвера» Никола Йокич помирился с владельцем «Финикса» Мэтью Ишбией во время разминки перед пятым матчем между командами.

Проходя мимо Мэта Ишбии, Йокич с улыбкой дал ему мяч, после чего они поприветствовали друг друга.

Во время четвертого матча полуфинальной серии Западной конференции между Йокичем и Ишбией произошел инцидент. Игрок «Денвера» захотел быстро ввести мяч в игру, который был зажат в руках Ишбии. Сначала баскетболист попытался выхватить мяч, но владелец «Финикса» его выбил. После этого центровой «Денвера» оттолкнул Ишбию и заработал технический.

НБА оштрафовала игрока на 25 тысяч долларов.

10 мая «Денвер» обыграл «Финикс» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА — 118:102. «Наггетс» вышли вперед в серии — 3-2.