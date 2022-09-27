Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

27 сентября, 08:38

Йокич: «Хочу быть Тимом Данканом, играя за «Денвер»

Алина Савинова

Сербский центровой Никола Йокич признался, что, выступая за «Денвер», хочет добиться таких же успехов, как легенда «Сан-Антонио» Тим Данкан.

«Мне действительно приятно быть здесь. Я хочу быть Тимом Данканом, играя за «Денвер». Но мне нужно выиграть пару чемпионатов, чтобы быть таким, как он. Мне нравится город, организация, люди. Мне здесь очень нравится. Я не хочу ничего менять», — приводит Eurohoops слова 27-летнего спортсмена.

Летом 2022 года сербский баскетболист продлил контракт с «Денвером» на 5 лет.

В прошедшем сезоне Йокич провел 74 матча в НБА. В среднем он набирал по 27,1 очка, 13,7 подбора и 7,9 передачи.

Источник: https://www.eurohoops.net/en/nba-news/1395918/nikola-jokic-i-want-to-be-the-tim-duncan-of-the-denver-nuggets/
Никола Йокич
0
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Милуоки» продлил контракт с Джорданом Нворой

Фонтеккио — о переходе в «Юту»: «Я готов сделать все, что в моих силах, чтобы помочь этой команде»