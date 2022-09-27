Йокич: «Хочу быть Тимом Данканом, играя за «Денвер»

Сербский центровой Никола Йокич признался, что, выступая за «Денвер», хочет добиться таких же успехов, как легенда «Сан-Антонио» Тим Данкан.

«Мне действительно приятно быть здесь. Я хочу быть Тимом Данканом, играя за «Денвер». Но мне нужно выиграть пару чемпионатов, чтобы быть таким, как он. Мне нравится город, организация, люди. Мне здесь очень нравится. Я не хочу ничего менять», — приводит Eurohoops слова 27-летнего спортсмена.

Летом 2022 года сербский баскетболист продлил контракт с «Денвером» на 5 лет.

В прошедшем сезоне Йокич провел 74 матча в НБА. В среднем он набирал по 27,1 очка, 13,7 подбора и 7,9 передачи.